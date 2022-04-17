37-летний Криштиану Роналду установил рекорд мирового футбола

Португальский нападающий Криштиану Роналду, забив три гола в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Норвича", показал лучший результат по хет-трикам среди действующих футболистов в мире. Для 37-летнего капитана сборной Португалии этот хет-трик стал 60-м в карьере. 10 из них Роналду оформил в играх за национальную команду.

На втором месте расположился форвард ПСЖ Лионель Месси, у которого 55 хет-триков за карьеру.

Всего в английской Премьер-лиги Криштиану трижды забивал по три гола. Последний раз это случилось месяц назад в матче с "Тоттенхэмом" (3:2), а впервые ему это удалось в январе 2008-го в игре против "Ньюкасла" (6:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ударил 14-летнего Джейка Хардинга, больного аутизмом, поставив ему синяк на руке.