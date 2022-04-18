Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о смерти новорожденного сына. Легендарный футболист и его подруга Джорджина Родригес ожидали появления на свет близнецов, однако один из них скончался.

Об этом сам Роналду сообщил в социальной сети Instagram. При этом, по словам форварда английского "Манчестер Юнайтед", врачам удалось спасти девочку.

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"С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш мальчик скончался. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители. Только рождение нашей малышки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестёр за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя", – говорится в заявлении Криштиану и Джорджины.

Отметим, что у футболиста есть четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

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