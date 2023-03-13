''Кричали, валялись'': тренер ''Днепра-1'' наехал на футболистов ''Динамо''

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер выразил недовольство действиями игроков киевского "Динамо" во время центрального матча 17-го тура Премьер-лиги Украины. Наставник "желто-черных" обвинил соперников в том, что они намеренно затягивали время провокациями и постоянными падениями после гола Виталия Буяльского, который и стал единственным в матче.

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Об сам Кучер заявил в интервью "Профутбол Digital", комментируя поражение своей команды, стоившего ей лидерства в чемпионате. По словам тренера днепрян, "Динамо" воспользовалось ошибкой его подопечных после чего футболисты киевлян стали вести себя неправильно.

"Мы готовились с полной отдачей, хотели победить сегодня, завоевать очки. Но те ошибки, которые мы допустили в обороне, нельзя допускать в таких матчах. Один гол решает весь ход матча, если совершать такие ошибки. "Динамо" воспользовалось нашей ошибкой и село в оборону. Оборонялось, играло низко, не давало пробивать во втором тайме. Это очень не походило на "Динамо", которое тянуло время, футболисты что-то кричали, валялись. Ну я не понимаю, "Динамо" – это гранд украинского футбола, они не должны так себя вести", – сказал Кучер.

Отметим, что уже после игры арбитр Дмитрий Кривушкин показал красную карточку Буяльскому, который был возмущен судейством игры.

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