'Динамо' в скандальном матче обыграло лидера УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу обыграло лидера УПЛ "Днепр-1". Встреча в Ужгороде завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре был забит в конце первого тайма. На 41-й минуте Сваток отдал назад на своего голкипера, тот успел отбить на Хайнера. Бразилец попытался вернуть в центр на партнера, но вместо этого отдал точно на Буяльского.

Форвард "Динамо" разобрался в штрафной с защитой и точно пробил в нижний угол.

На 83-й минуте случился скандальный эпизод. Аргентинец Доминго Бланко специально наступил на ногу Буяльскому, но главный арбитр Дмитрий Кривушкин решил, что это всего лишь желтая карточка. Стоит отметить, что на матче работал ВАР, но это никак не повлияло на ситуацию.

После финального свистка Виталий выбежал на поле, чтобы демонстративно отпраздновать победу перед рефери, подспудно высказав тому все, что о нем думает. Кривушкин не оценил такого жеста, наградив Виталия прямой красной карточкой.

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