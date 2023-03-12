Футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога вышел на матч 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Шахтера" в футболках в память про ультрас, которые отдали жизнь в боях против российских оккупантов. Кроме того "Кривбасс" заклеил логотип титульного спонсора команды Joma фразой "Русне п*зда".

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Надпись была выполнена настолько витиеватым шрифтом, что ее удавалось прочесть лишь при пристальном рассмотрении.

Ранее "Кривбасс" приостановил выполнение своих рекламных обязательств перед испанской компанией после того, стало известно что Joma сделала форму для питерского "Зенита" и чеченского "Ахмата".

Отметим, что игра "Кривбасс" - "Шахтер" завершилась со счетом 0:3. В параллельной игре лидер УПЛ "Днепр-1" в Ужгороде минимально уступил киевскому "Динамо".

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