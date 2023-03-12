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Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью "Русне 3.14зда", заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с "Зенитом". Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,3 т.
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью 'Русне 3.14зда', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с 'Зенитом'. Фотофакт

Футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога вышел на матч 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Шахтера" в футболках в память про ультрас, которые отдали жизнь в боях против российских оккупантов. Кроме того "Кривбасс" заклеил логотип титульного спонсора команды Joma фразой "Русне п*зда".

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Надпись была выполнена настолько витиеватым шрифтом, что ее удавалось прочесть лишь при пристальном рассмотрении.

Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт
Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт

Ранее "Кривбасс" приостановил выполнение своих рекламных обязательств перед испанской компанией после того, стало известно что Joma сделала форму для питерского "Зенита" и чеченского "Ахмата".

Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт

Отметим, что игра "Кривбасс" - "Шахтер" завершилась со счетом 0:3. В параллельной игре лидер УПЛ "Днепр-1" в Ужгороде минимально уступил киевскому "Динамо".

Клуб УПЛ вышел на матч в футболках с надписью ''Русне 3.14зда'', заклеив лого спонсора, сотрудничавшего с ''Зенитом''. Фотофакт

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