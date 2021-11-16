Конкурента Зинченко в 'Манчестер Сити' обвинили в шести случаях изнасилования

Французский футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди получил новые обвинения в изнасиловании. Еще в конце августа 27-летнего Менди обвиняли в четырех случаях изнасилования, теперь к них добавились еще два эпизода. Также среди его проступков значится одно сексуальное домогательство.

Об этом пишет сайт Sky Sports со ссылкой на полицию Чешира. Все случаи предположительно произошли с ноября 2020 года по август 2021-го в доме футболиста. Обвинения ему выдвинули женщины в возрасте старше 16 лет.

В сезоне 2021/2022 Бенжамен успел появиться на поле в одном матче чемпионата Англии. Потом клуб отстранил француза сенегальского происхождения от тренировок, а позже его взяли под стражу. В сентябре в Ливерпуле у Менди в тюрьме случилась истерика.

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Уже 17 ноября футболист предстанет перед магистратским судом Стокпорта. Несмотря на старания адвокатов выпустить Бенжамена под залог, выйти на свободу ему не дают. Сам он отвергает обвинения. Друг француза, 40-летний англичанин Мэттури, также пребывает за решеткой по шести случаям обвинения. Суд по их делу назначен на 24 января 2022 года.

Напомним, Менди, как и украинец Александр Зинченко, выступает в "МанСити" на левом фланге обороны. В Англию он приехал за 52 миллиона фунтов стерлингов из "Монако" в 2017 году, а до этого также защищал цвета "Марселя".

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