Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" обвинен в изнасиловании и отстранен от тренировок

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди отстранен от тренировок английского клуба в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуальном насилии, сообщает пресс-служба "горожан". Французский футболист сенегальского происхождения не будет работать с командой до завершения расследования.

Как утверждает в Twitter Bleacher Report, 27-летнему чемпиону мира-2018 в составе сборной Франции предъявлено обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному – обвинения в сексуальном насилии.

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PA Media ссылаясь на полицию Чешира сообщает, что жертвами стали три девушки старше 16 лет. По мнению правоохранителей это случилось в период с октября 20 года по август 2021-го.

Менди пришел в "Сити" из "Монако" в 2017 году. За это время принял участие в 75 матчах, забив 2 гола и отдав 12 результативных передач.

В текущем сезоне Бенжамен сыграл два матча: провел на поле 90 минут в Суперкубке Англии и 79 минут в АПЛ. Результативными действиями не отметился.

Напомним, что Менди является конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника в "Манчестер Сити". ​

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