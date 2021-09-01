Одноклубник украинца Зинченко, обвиненный в изнасиловании, устроил истерику в тюрьме

У левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди случился нервный срыв после того, как он неправильно понял персонал тюрьмы, в которой он будет находиться до заседания суда по его делу. Ранее одноклубника украинца Александра Зинченко обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии.

Как сообщает издание The Sun, сначала Менди был шокирован, когда узнал, что его не выпустят под залог. Однако главная неожиданность ждала его впереди.

По прибытии француза в ливерпульской тюрьму HMP Altcourse, ему поcлышалось, что его отведут в VIP-крыло, где находятся другие знаменитости. Но на самом деле футболист попал в VP-крыло, предназначенное для чувствительных заключенных, включая подозреваемых в сексуальном насилии. Их специально содержат отдельно от других "постояльцев" тюрьмы.

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По словам источника, это вызвало истерику у Менди, который понял, с чем ему придется столкнуться. Следующее заседание по его делу состоится 10 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года Бенжамен нарушил коронавирусные правила с пышногрудой иностранкой Клаудией Марино.