"Колос" поставив крапку в історії з відрахуванням Селезньова – журналіст

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас заявив, що український нападник Євген Селезньов все ж провів зустріч із головним тренером "Колоса" Русланом Костишиним.

Участь у розмові також брав президент клубу з Ковалівки Андрій Засуха, але і його присутність не допомогла сторонам залагодити конфлікт. Селезньов продовжить залишатися без команди та зарплати.

"Довгоочікувана тристороння зустріч у Ковалівському форматі відбулася. Костишин і Селезньов нарешті подивилися одне одному в очі. Але навіть у присутності президента Засухи не знайшли спільну мову. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії", – написав Бурбас на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми в "Колосі" у Селезньова почалися під час зимових зборів. Він нібито не зміг взяти участь у контрольному поєдинку через порушення режиму. За словами самого нападника, у нього були проблеми з ахіллом.

Пізніше стало відомо, що за кілька днів до матчу Євген зустрічався зі знаменитими українськими і російськими ексфутболістами. Він зізнався, що випивав того вечора, і публічно вибачився перед Костишиним.