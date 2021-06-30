'Кого мне бояться?' Болельщик с флагом России назвал Украину 'своей страной'. Видео

Во время матча Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 на трибунах появился болельщик с флагом России. Перед поединком он заявил, что болеет за "желто-синих", а Украину считает "тоже своей страной".

Видео диалога с уроженцем Тулы, который проживает в Шотландии, было опубликовано на YouTube-канале "Бомбардир". Парень был в компании еще двух болельщиков – сборных Украины и Польши.

"Конечно, за Украину болею, а почему нет? Кого мне бояться, б**ть? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России... Украина это тоже моя страна. Украина, Россия, Польша – мы все вместе", – заявил он.

И хоть россиянин уверял, что ему нечего бояться, на трибунах ему все же досталось от украинских болельщиков. Они были не рады увидеть флаг страны-агрессора в своем секторе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала чемпионата Европы украинцы сыграют против сборной Англии, которая уверенно справилась с Германией.