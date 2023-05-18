Когда и во сколько финал Лиги чемпионов-2023: кто играет в решающем матче сезона

В Лиге чемпионов сезона 2022/2023 определились участники решающего матча, которые разыграют главный европейских клубный трофей. Впервые в истории кубок разыграют "Манчестер сити", для которого этот финал станет лишь вторым, и миланский "Интер", который в шестой раз пробился в решающий поединок сезона.

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КОГДА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2023

Встреча англичан и итальянцев пройдет в субботу, 10 июня. Ожидается, что финал ЛЧ состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако не исключено, что Европейский футбольный союз (УЕФА) перенесет его в Лиссабон из-за второго тура президентских выборов в Турции.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2023

Традиционно решающий матч Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени. Английская команда будет считаться номинальным хозяином. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2023 "Манчестер Сити" – "Интер".

Отметим, что "Интер" пробился в решающий матч ЛЧ, обыграв в двух матчах соседей из "Милана" – 2:0 и 1:0. А "Сити" разбил мадридский "Реал" 4:0 на своем поле после выездных 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля возмутился тем, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом со знаменитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем на матче Лиги чемпионов "Милан" – "Интер".

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