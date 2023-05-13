Украинский нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля возмутился тем, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом со знаменитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Эпизод случился на полуфинале Лиги чемпионов между итальянскими "Интером" и "Миланом".

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В начале матча камеры выхватили двух знаменитостей на трибунах миланского стадиона "Сан-Сиро".

Отец Джоковича в январе этого года на Открытом чемпионате Австралии прославлял Россию, а также фотографировался с российским Z-патриотом. Новак позже пытался оправдать своего предка, назвав ситуацию недоразумением, а также якобы выступив против войны.

"Латентная ва*а? Глупость? Двойные стандарты? Если ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то, кроме записи промо роликов, на тебе лежит еще и репутационная ответственность и уже не личная, а за всю страну. И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему там сидит наша национальная гордость?" - написал Зозуля у себя в Instagram.

Зозуля возмущен тем, что Андрей Николаевич "упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны". Эту ситуацию Роман назвал термином "ситуативный патриотизм".

"Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш амбасадор тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?", - отметил 33-летний нападающий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая "Милан" проиграл "Интеру" в 1/2 финала ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 0:2.

17 декабря прошлого года Шевченко во время ЧМ-2022 принял участие в матче легенд футбола, где в обнимку сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. В тоже время Инфантино и ФИФА запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира.

Это вызвало эмоциональную реакцию у Зозули. "Боже, да что же происходит. Куда все смотрят?" – написал тогда Роман.

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