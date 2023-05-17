В боях с российскими оккупантами погиб призер чемпионата Украины по хоккею

Воспитанник детско-юношеской хоккейной школы "Смена" ("Белый Барс") Александр Колонюк погиб защищая Украину от российских оккупантов. 19-летний хоккеист с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды Добровольческого формирования территориальной общины в Белой Церкви.

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Затем подписал контракт с ВСУ. Служил в батальоне "Айдар".

Вместе с молодежной командой "Белого Барса" в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата Украины по хоккею U16. Играл на позиции нападающего.

Как сообщил в Facebook начальник управления молодежи и спорту Белоцерковского городского совета Алексей Копишинский, волонтер Алексей Шевченко собирает средства на похороны героя: 5375411509910555 (Монобанк).

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погиб бывший хоккеист юношеской, молодежной и студенческой сборных Украины Александр Хмель. Экс-нападающему киевского "Сокола" было 42 года.

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