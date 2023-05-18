При штурме российских позиций под Бахмутом погиб 19-летний хоккеист, который с детства был воином

19-летний хоккеист Александр Колонюк, который погиб в боях с российскими оккупантами на Донбассе, участвовал в штурмах ЗСУ под Бахмутом. Воспитанник детско-юношеской школы "Смена – Белый Барс" отдал свою жизнь за Украину в одной из самых горячих точек нашего фронта. А знакомые подчеркивали, что Александр с детства был настоящим воином.

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Про гибель молодого защитника и спортсмена из Белой Церкви на своей странице в Facebook сообщила Федерация хоккея Украины.

"Когда-то меня вызвали в школу, потому что дочь плохо себя вела. Иду и вижу, что между этажами стоит Саша. Говорю ему: "Что ты здесь? Иди домой". Он говорит: "Не-е-е, я подожду Вику, чтобы вы ее не наказали". И ждал, пока он не убедился, что я не злюсь. Такова была его суть, чувство справедливости и долга. Саша с детства был настоящим воином. Вечная память герою. Покойся с миром, ребенок", – отреагировала на трагедию Елена Пугачева.

"Сын одноклассницы и побратима по оружию, знал Александра только по фото, внушавшим надежду в будущее страны, если в Украине есть такая молодежь. Гибнут лучшие", – заметил Вадим Сова.

Александр родился 24 октября 2003 года в Белой Церкви. С детства занимался хоккеем. Играл на позиции нападающего. Вместе с молодежной командой "Белого Барса" он был бронзовым призером чемпионата Украины U-16 в 2018 году.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года тогда еще 18-летний Колонюк вступил в добровольческое формирования ДФТО-1 Белой Церкви. А после этого пополнил ряды батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

В составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Александр воевал в районе Бахмута Донецкой области. В последние дни его батальон совместно с другими подразделениями ВСУ пошел в наступление на флангах и отбивал позиции у российских военных на южном и юго-восточном участках от села Ивановское.

Там же, под Бахмутом, в свой последний бой вступил и 19-летний Колонюк...

Как сообщил в Facebook начальник Управления молодежи и спорта Белоцерковского городского совета Алексей Копишинский, волонтер Алексей Шевченко собирает средства на похороны героя: 5375411509910555 (Монобанк).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 20-летний чемпион Украины нашел оккупантов из Бучи, но при отходе подорвался на мине. Командиры говорили, что Евгений был словно рожден с автоматом.

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