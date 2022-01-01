Клуб УПЛ наказали за интервью на русском языке после матча с "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал ривненский футбольный клуб "Верес" за нарушение регламента соревнований. Сумма наказания не называется.

По информации прессслужбы команды, после матча 17-го тура УПЛ футболисты дали флеш-интервью на русском языке.

На своем официальном сайте "Верес" пообещал, что впредь все их представители будут давать интервью и комментарии для прессы исключительно на государственном языке.

Видео дня

"Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке", – заявил президент "Вереса" Иван Надеин.

На сайте команды уточняется, что если кто-то из сотрудников или игроков считают, что владеют украинским на недостаточном уровне для раздачи интервью, "Верес" готов организовать специальные образовательные курсы.

Стоит отметить, что такое решение клуба не распространяется на тех, кто является гражданами других стран.

Напомним, что игра 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Верес" - "Динамо" состоялся в Луцке на стадионе "Авангард". Киевляне усилиями Вербича и Цыганкова забили хозяевам три безответных мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист "Динамо" неожиданно после матча заговорил на украинском. Отвечая на вопрос журналиста игрок признался, что очень любит мову, но всю жизнь общался на русском.