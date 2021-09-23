Футболист "Динамо" неожиданно заговорил на украинском: я очень люблю мову, но всю жизнь общался на русском

29-летний защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев удивил прессу во флеш-зоне, впервые дав интервью на украинском языке. После анализа поединка футболист получил комплимент от журналиста телеканала "Футбол 1".

Репортер отметил, что стоит поблагодарить учителей украинского языка в херсонской школе где учился Караваем.

"Спасибо, я планировал отвечать на интервью на украинском языке. у меня спрашивают по-украински, но я всю жизнь общался на русском языке, а учился в украинской школе. Я очень люблю свой язык и хочу общаться по украински. Если ко мне будут обращаться на украинском, я также всегда буду отвечать на мове", – с улыбкой заключил Александр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" прошел на "Олимпийском".

В этой игре "горняки" забили три безответных мяча.

Дубль на счету Траоре. Еще одним точным ударом отметился Алан Патрик.

После встречи главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу обвинил "Шахтер" в неуважении.