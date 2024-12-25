'Клоуны. Бл**ь, людей в буси тащат'. Милевский вызверился на ТЦК

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о ситуации с мобилизацией. В своем Instagram он опубликовал короткое видео из Европы, где показал, как граждане и полиция находят общий язык.

Видео дня

"В Европе и у нас, молодцы!", – прокомментировал он.

Затем Артем жестко раскритиковал методы мобилизации в Украине: "Клоуны. Бл**ь, людей в бусы тащат. Сколько можно уже!". В середину фразы бывший футболист добавил эмоджи facepalm.

Как сообщал OBOZ.UA, Милевский в среду, 11 декабря, попал в новостные ленты множества Telegram-каналов после того, как правоохранители прекратили деятельность группировок, наживающихся на договорных матчах. Участники совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Следовательно, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках.

23 октября Артем Милевский появился на матче Украинской футбольной Медиалиги (УФМ), спровоцировав бурное обсуждение в социальных сетях. 39-летний динамовец несмотря на пасмурный день был в солнцезащитных очках, а его лицо было существенно опухшим.

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