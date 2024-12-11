Милевского 'повязала' полиция. Артем выложил видео из 'СИЗО'

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский в среду, 11 декабря, попал в новостные ленты множества Telegram-каналов после того, как правоохранители прекратили деятельность группировок, наживающихся на договорных матчах. Участники совершали подкуп или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Следовательно, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках.

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В качестве иллюстраций к задержанию в интернете появились фотографии с январских событий, когда в дом Артема пришли с обыском. Тогда Милевский отказался поделиться деталями случившегося, но признался, что его "прилично покошмарили".

"Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", – подписал фото Артем.

11 декабря следователи Нацполиции объявили одному из организаторов "договорных" игр подозрение в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

В сети болельщики решили, что это и был Миля.

В итоге бывшему динамовцу пришлось записывать видео, в котором он возмутился слухами, заявив, что его никто не задерживал.

"Ребят, всем привет. Еще раз хочу сказать, что сижу на кухне и тупо ох*еваю с этих всех движений, что происходит вокруг меня. Честно, просто какой-то ... придумал какую-то историю за счет моего имени, за счет фамилии. Я уже не знаю, но завтра скажет "Убийца". Я честно слова не подбираю, потому что ну такую наглость на себя взять.. Я на день рождения, все окей, в СИЗО не взяли", – заявил Милевский.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также Артем выложил шутливый сторис из лифта, сравнив его с камерой в СИЗО.

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