Европе не нужна Лига конференций? Как 'Челси' показал абсурдность этого турнира

Лига чемпионов в разгаре, начались соревнования в Лиге Европы, а на этой неделе стартует по новому формату и Лига конференций. Те же 36 команд, но там есть такие имена, что становится страшно за их соперников. А в редких случаях возникает вопрос к адекватности распределения команд. Иногда об участии в ЛК следует задуматься даже Украине. OBOZ.UA рассуждает, действительно ли самый футбольный континент должен иметь столько клубных турниров.

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УЕФА не ставит турнир вровень с другими

В Лиге конференций ввели не все изменения: там будет формат уникальных соперников и общая таблица, но по матчам сделали эксперимент. Только 6 соперников на определение положения в таблице. Как итог – плотность по очкам будет безумна. Тогда к следующему этапу пробьется тот, кто больше набивает. Когда же встанет вопрос дополнительных показателей, еще большее влияние будет иметь сила отдельных клубов на возможность лучше защищаться или меньше фолить.

Сложно даже со спонсорами: чтобы продать соревнования, пришлось продолжить тесную связь Лиги Европы и Лиги конференций. Помимо схожей айдентики брендов, коммерческие права партнерам и языковым компаниям предлагаются в рамках одного пакета. Понятно, что ЛЧ это о футболе высшего сорта и интереса от зрителя, но на 4-й розыгрыш УЕФА так и не удалось сделать ЛК более интересным для поставщиков денег.

Неадекватная стоимость участников

В этом году в основной этап ЛК пробился "Челси" - и на его примере очень хорошо видна вся абсурдность турнира. Тransfermarkt дает за них 948 миллионов евро на данный момент (считая только 29 футболистов). Все команды турниры вместе взятые не дотянут до стоимости аристократов! Помогает этому и безумное количество игроков, и их высокая оценка аналитиками. А теперь сравните, каковы были стоимости участников на момент жеребьевки:

За полмесяца расценки немного изменились, но лондонцы все равно были бы самыми дорогими в ЛЕ и стали бы на 4 место среди всех участников трех турниров, после "Реала", "Сити" и "Арсенала" с их миллиардами. Вспомните, как играют синие в этом сезоне – будет ли такая сумма гарантом лёгкой победы в турнире?

Теперь пора взглянуть на самые дешевые команды. Аж 12 коллективов не собрали даже по 10 миллионов! Тот же "Челси" будет играть против трех таких команд - "Ноа", "Астана" и "Шэмрок". Это конечно круто, что казахстанцы получили возможность привезти на свой стадион легендарный английский клуб, но где адекватность? Чудеса случаются, но не в случае такой разницы в классе и взаимозаменяемости игроков Лондона против футболистов с низким уровнем подготовки. Остальные 2 команды будут играть на "Стэмфорд Бридж".

Даже если посмотреть дальше по таблице стоимости, то там в топе не будет новых имен: "Фиорентина", "Бетис", "Панатинаикос", "Копенгаген". До старта турнира остается не так много времени, будет еще переоценка, но четырехкратное преимущество лондонцев над ближайшим преследователем по стоимости ошеломляет.

Новый формат не дает шансов аутсайдерам

И вот все эти финансовые мастодонты выходят сразиться с клубами, годовой бюджет которых равен зарплате их тренера в месяц. Чудеса в еврокубках встречаются все реже, до финальных стадий очень редко доходят представители второго футбольного мира. Лига конференций – это именно о не топовых командах, но их почти лишают этого пути за трофеем.

Здесь возникает такой неочевидный, но очень важный для сравнения элемент – средний возраст игроков. Богатые клубы Европы насыщены молодежью, в то время как приобретать себе славу в более слабых структурах вынуждены старшие игроки. Чем ниже статус команды, тем больше средний возраст приближается к отметке "27+". Столько имеет только "Бетис", все громкие футболисты в ЛК ближе к отметке "23".

В случае ЛК не будет, как с Лигой чемпионов: если в элите даже грандам нужно распределять ресурсы на весь новый этап, то здесь можно отдать все силы в начале, а затем доигрывать по ситуации. Фактически, настоящий турнир начнется только в весеннем плей-офф. Но даже если кто-нибудь из ноунеймов зацепится за зону стыков, им нужно еще победить в этих двух играх.

Украина имеет свои счета с ЛК

Наши команды не очень дружат с Лигой конференций: за 3 года ее существования там побывало 7 представителей. Начинали как хорошо, "Днепр-1" даже в плей-офф выходил. За два десятка игр мы и победы имели, иногда очень красивые. Но дальше создается впечатление, что мы наелись таким большим количеством возможностей в еврокубках и перестали сражаться за результат. Начиная от прошлогоднего днепровского стыда до безальтернативного провала сразу двух (или трех?) клубов; "Кривбасс" и "Полесье" вылетели без очков. Впоследствии это только мешает положению Украины в таблице коэффициентов.

Со следующего сезона мы все еще будем иметь 2 команды для старта в ЛК и встает вопрос - если турнир не нужен Европе, нужен ли он Украине? Если даже откровенно слабые соперники могут выносить нас, а теперь могут случиться еще и сильные команды, как "Челси", "Бетис" и "Фиорентина".

Аргумент сложной логистики уже не выглядит таким солидным, как это было в 2022 или даже в 2023-м: украинские участники еврокубков имеют бюджеты, охотятся на лучших доступных футболистов и могут подготовиться даже к изнурительным дистанциям. Для особо требовательных существует дополнительная опция – можно попросить перенести игру УПЛ в удобный город или вообще отложить ее, чтобы подготовиться к выездной игре на континенте. В прошлом сезоне такое было; этого "Динамо" уже активировало опцию во время ЛЧ и "Зальцбурга". Неизвестно как будет дальше, учитывая значительные расстояния между городами и плотность расписания.

Начинается четвёртый год Лиги конференций. Очень прагматичного турнира, каждый год с уникальными участниками и одним шансом на миллион добиться успеха. Будет ли это только возможность поиграть против грандов или неизвестные Европе коллективы зажгут свое имя на международной арене? Покажет ли это деградацию континентальных клубных турниров?