"Каждому по тысяче": соцсети бурно отреагировали на успех сборной Украины в отборе ЧМ-2022

Победа сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины в заключительном туре группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 вызвала большое обсуждение в социальных сетях. Украинские болельщики в интернете не смогли сдержать эмоций, поздравляя себя и футболистов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самые яркие посты как наших известных соотечественников, так и рядовых граждан.

"Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся", – одним из первых поздравил игроков президент Украины.

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"Ура, друзья, мы победили! Мы вышли в стыковые", – написал бывший футболист Евгений Левченко.

"Очень рад ошибиться, хотя было тревожно", – отреагировал комментатор Кирилл Круторогов.

"Браво, Украина! Браво, Петраков!" – не сдержал эмоций вице-премьер-министр Украины в 2014-2019 годах Вячеслав Кириленко.

Известный украинский журналист Артем Франков предостерег фанатов от преждевременного ликования.

Журналист Игорь Бурбас посоветовал радоваться моменту.

Шоумен и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук не остался в стороне от празднования.

Политолог Алексей Голобуцкий пошутил про тысячу каждому футболисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.

​Также появилось видео из раздевалки сборной Украины.