"Каждому по тысяче": соцсети бурно отреагировали на успех сборной Украины в отборе ЧМ-2022

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф

Победа сборной Украины над командой Боснии и Герцеговины в заключительном туре группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 вызвала большое обсуждение в социальных сетях. Украинские болельщики в интернете не смогли сдержать эмоций, поздравляя себя и футболистов.

Сборная Украины после матча в Зенице

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самые яркие посты как наших известных соотечественников, так и рядовых граждан.

"Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся", – одним из первых поздравил игроков президент Украины.

Видео дня
"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф"

"Ура, друзья, мы победили! Мы вышли в стыковые", – написал бывший футболист Евгений Левченко.

"Да, не лучшая игра, да, на нервах и на жилах "

"Очень рад ошибиться, хотя было тревожно", – отреагировал комментатор Кирилл Круторогов.

Круторогов ошибся с пессимистичным прогнозом

"Браво, Украина! Браво, Петраков!" – не сдержал эмоций вице-премьер-министр Украины в 2014-2019 годах Вячеслав Кириленко.

"Ребята искали счастья в атаке! И нашли!"

Известный украинский журналист Артем Франков предостерег фанатов от преждевременного ликования.

"Чему радуемся? Жеребьёвка грозной тучей горизонт перекрывает"

Журналист Игорь Бурбас посоветовал радоваться моменту.

"Пока в плей-офф, а дальше будет видно"

Шоумен и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук не остался в стороне от празднования.

"Хороший день для сборной!"

Политолог Алексей Голобуцкий пошутил про тысячу каждому футболисту.

"Молодцы! И каждому по тысяче обязательно"
"Украина выходит в плей-офф ЧМ-2022"
"Мы таки завоевали это желанное второе место в группе"
"Удачи нашим футболистам в плей-офф в марте!"

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Наши футболисты забили 2 гола.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

Украина победила в Зенице.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.

Украина ярко отпраздновала победу

​Также появилось видео из раздевалки сборной Украины.

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