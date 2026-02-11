Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности сказал то, что думает большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна продолжаться еще пару лет. А если это нас не устраивает – мы неблагодарные существа.

Далее текст на языке оригинала.

1. Якщо дуже коротко, всі чекають виборів в США та програшу респів. Це вигідно Європі, бо про них трохи забудуть і зʼявляться запобіжники проти умовної і не дуже Гренландії. Це вигідно Росії, яка завжди ставить на хаотизацію процесів. Це вигідно Китаю, який розуміє, що в такій турбулентності Трамп буде ослабленим. Це не вигідно тільки нам. БО ослаблення Трампа не вплине позитивно на хід нашої війни.

2. Якщо трохи ширше: Європа входить в час вирішення екзистенційного питання: вони мають стати самостійним гравцем (концепція Мерца) чи грати в диверсифікацію між Китаєм та США (концепція Макрона). Є ще третій варіант – нічого не робити (концепція багатьох). Але для перегрупування і створення армій потрібно ще як мінімум пара років.

3. Взагалі, якщо прочитати мюнхенську декларацію, то складається враження, що "зима прийшла несподівано" і всі біди від США. Своєї провини ЄС не бачить. Зрештою, все б це було малоцікавим, якби у нас не було війни і ми не були залежними від ЄС настільки критично.

4. Окремо хочу звернути увагу на концепцію "невдячності України". Про це говорить час політиків в Польщі, це говорив пару раз Трамп. Зараз про це заговорив керівник Мюнхенської безпекової конференції. Це, насправді, дуже поганий сигнал для нас. І він потребує окремої комунікаційної стратегії. Не ображених звинувачень в стилі "сам дурень", а стратегії. Бо політики не ображаються.