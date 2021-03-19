Каштру о новом локдауне в Киеве: сначала посчитали странным

Главный тренер донецкого "Шахтера" Лучиш Каштру признался, что в клубе сначала посчитали неправильным решение о недопуске зрителей на матч Лиги Европы с "Ромой".

Как отметил сам специалист на пресс-конференции после поединка 18 марта, всем было жаль, что из-за нового локдауна в Киеве снова приходится играть при пустых трибунах.

"К сожалению для нас, мы узнали, что болельщики не смогут присутствовать на стадионе. Сначала посчитали это странным, но потом углубились в изучение всех деталей, и понятно, что сейчас в Украине очень выросла заражаемость коронавирусом. COVID сейчас правит миром, COVID правит в Украине, поэтому нам нужно уважать это, и, конечно, здоровье прежде всего. Хотя, безусловно, было бы намного приятнее, если бы болельщики присутствовали на трибунах", – цитирует Каштру пресс-служба "горняков".

Напомним, донецкий "Шахтер" повторно проиграл "Роме" в 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь подписал полноценный контракт с бельгийским "Брюгге".