Бельгийский гранд выкупил контракт футболиста сборной Украины у "Шахтера"

"Брюгге" оформил полноценный трансфер защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, контракт которого до недавнего времени принадлежал "Шахтеру".

Как сообщает издание Sport.ua, об этом стало известно не благодаря официальному заявлению на сайте бельгийского гранда, а после того, как клуб объявил о первичном размещении своих акций на бирже Euronext. В документе указано, что наш соотечественник является футболистом "Брюгге", а соглашение с ним действует еще три года – до 2024-го.

Отметим, что Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга" и перешел во вторую команду "Шахтера" в 2013 году. Он множество раз отправлялся в аренду, успев поиграть в нескольких клубах Украины и Чехии. Летом 2019 года Эдуард присоединился к "Брюгге" и с тех пор провел за клуб 65 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" выкупит футболиста у "Фенербахче", чтобы выгодно продать его в донецкий "Шахтер".