Карьера "нового Шевченко" в "Динамо" окончена, – эксперт

Известный футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что нападающий "Динамо" Владислав Супряги вряд ли в ближайшем будущем еще раз появится на поле в игре за киевский клуб. В свое время испанский тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в "Динамо", назвал Супрягу "новым Шевченко".

Федорчук уверен, что матч 11-го тура УПЛ против "Львова" стал ключевым в карьере Владислава. Супряга на 6-й минуте не забил с близкого расстояния в пустые ворота и на 41-й минуте был заменен на Гармаша. Денис во втором тайме оформил дубль.

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"Если говорить о карьере футболиста в средней команде – то это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня "Динамо" и "Шахтера" – это конец", – цитирует Fanday Федорчука.

По мнению Олега Викторовича, футболист рано попал в топовый клуб.

"Ему надо еще трудиться и приобрести тот багаж, который даст ему уверенность. Он немного скован. В "Днепре-1" Влад был на своем уровне" – отметил эксперт.

Федорчук подытожил, что несоответствие уровня сковывает футболиста

"Часто случается так, что за внешней старательностью спрятана его внутренняя неуверенность. Она ощущается в том, как игрок принимает решения. Он это делает очень медленно", – добавил экс-тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера. В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча ФК "Львов" – "Динамо" завершилась со счетом 1:4, при этом "бело-синие" пропустили дважды.