"Динамо" разгромной победой вернуло себе первое место в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу обыграло в гостях ФК "Львов" и вновь вышло на первое место в турнирной таблице. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:4.

Поединок с первых минут начался с атак гостей. "Львов" в середине поля встречал "Динамо", играя очень компактно, и пытаясь не давать коридор для соперника. Игроки столичной команды старались забросами и дальними передачами расшатать оборону соперника.

Как только вертикальными передачами между линиями удавалось найти Буяльского или Цыганкова, сразу возникала опасность.

Увлекшись нападением, подопечные Луческу пропустили опасную атаку. Защищаясь в своей штрафной Миколенко сыграл рукой и Екатерина Монзуль после просмотра ВАР назначила пенальти – 1:0.

Видео дня

Победный для львовян счет держался 3 минуты. Все тот же Миколенко реабилитировался за свой провал, выдав идеальную передачу на ход Буяльскому – 1:1.

Под занавес тайма Цыганков сделал счет 2:1. "Динамо" убежало в быстрый прорыв, Шепелев отлично вырезал на ход Виктору и футболист сборной Украины правой ногой отправил мяч в ближнюю девятку.

Во втором тайме Гармаш, вышедший вместо Супряги, оформил дубль. На 57-й минуте Денис удачно сыграл в штрафной гостей, а на 83-й минуте дальний удар и рикошет помогли ему установить счет 1:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свой поединок провели и главные конкуренты киевлян по чемпионату Украины. Донецкий поиздевался над "Зарей", забив луганскому клубу 6 мячей.