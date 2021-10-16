Луческу накричал на "нового Шевченко" и досрочно снял его с матча "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга провел неудачный матч с ФК "Львов" (4:1) и был заменен на Дениса Гармаша на 41-й минуте встречи. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу по ходу поединка крикнул футболисту "Что ты делаешь?!".

На 6-й минуте Владислав имел великолепную возможность открыть счет в игре, но не попал в пустые ворота с близкого расстояния. На 30-й минуте Супряга нарушил правила, после чего был разыгран штрафной, который привел к пенальти в ворота Бущана.

Видео дня

Комментируя замену Мирча Михайлович заявил, что это шанс для Супряги подумать о том, что было на поле и о том, что он сделал.

Мирча отметил очень хорошие физические качества и технику Супряги.

"Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и большой характер, и внимание, и концентрация. Из этой замены он должен сделать выводы. Это жизненный урок профессиональному футболисту", – заявил Луческу в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера. В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

Отметим, что тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в "Динамо" в свое время, назвал Супрягу "новым Шевченко".