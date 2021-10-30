Капитан "Динамо" забил фантастический гол в УПЛ. Видео

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметился потрясающим ударом в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 30-летний футболист забил в ворота "Мариуполя".

На 68-й минуте Сидорчук взял инициативу на себя и метров с 20 пушечным выстрелом отправил круглый снаряд четко в девятку. Никита Турбаевский видео момент удара, но достать кожаную сферу не смог.

Отметим, что в матче с "Мариуполем" Сидорчук впервые в своей карьере оформил дубль. На 6-й минуте он сравняв счет, забив также дальний гол. До игры с приазовской командой в активе Сидорчука забитых мячей не было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Мариуполь" – "Динамо" завершился со счетом 2:3, при этом хозяева свой гол забили на 92-й минуте.

После поединка главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу не смог сдержать эмоций, жестко раскритиковав игру своих подопечных.