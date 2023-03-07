''Какая крутая'': российский футболист заявил, что ему ''грустно от того, в каком состоянии сейчас Донецк'' и ''Донбасс Арена''

Футболист калининградской "Балтики" Александр Пуцко назвал печальной ситуацию с Донецком и стадионом "Донбасс Арена", который сегодня лишен возможности принимать матчи из-за российской оккупации. Защитник клуба первой лиги чемпионата РФ отметил, что в 2012 году во время товарищеского матча "Спартака" и "Шахтера" был поражен классом спортивного сооружения.

Видео дня

Об этом Пуцко рассказал в интервью порталу Sport24. Российский футболист добавил, что в его родной стране и близко не было таких стадионов, а сейчас ему грустно смотреть на город и арену "Шахтера". При этом он умолчал о военной агрессии РФ в отношении Украины, которая и привела к такой ситуации.

"Да, смешанными составами играли, в разгар сезона. Удивлялись, какая крутая "Донбасс Арена", в России тогда таких не было. Джакузи в раздевалках, большой тренажерный зал – все было супер. Грустно от того, в каком состоянии сейчас тот стадион и вообще Донецк", – сказал игрок "Балтики".

Недавно в сети появились уникальные фото "Донбасс Арены", сделанные с украинского дрона. А главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что мечтает вернуться на стадион "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успехи Украины в Лиге Европы, где донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала. А болельщики из РФ с завистью отреагировали на триумф нашей команды в дуэли с французским "Ренном".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!