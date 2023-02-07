Как сейчас выглядит ''Донбасс Арена'': опубликованы уникальные фото, снятые украинским беспилотником

Известный украинский волонтер Юрий Бирюков показал, как сегодня выглядит домашний стадион донецкого "Шахтера" – "Донбасс Арена". Спортивное сооружение несколько раз попадало под обстрел, однако сильных повреждений на нем не наблюдается.

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На своей странице в социальной сети Facebook Бирюков опубликовал фото с высоты птичьего полета. Снимки были сделано с помощью украинского беспилотника, на что волонтер отреагировал едким комментарием о системе противовоздушной обороны российских оккупантов над Донецком.

"Мы так качественно "8 лет бамбили бамбас", что "Донбасс Арена" до сих пор, почти как новая. Скрины свежие, подробностей не будет. ПВО у них и да-а-а..." – написал Юрий.

На скриншотах видео со съемки хорошо видно нынешнее состояние стадиона. При этом не видно, чтобы на арене находился кто-то из работников.

В комментариях под фото отметили их уникальность. "Я дам свой комментарий, потому что многим непонятна уникальность этих кадров. Это "Донбасс Арена". Место, где они координировали всегда средства РЭБ и ПВО. Иногда машины ставили прямо у "Донбасс Арены". Эти фотодоказательства того, что задницу любому Рогозину мы можем оторвать прямо посреди Донецка, мы все видим, мы там летаем, мы ищем цели", – написал известный военный журналист Серж Марко.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" договорился с лондонским "Челси" о проведении товарищеского матча на "Донбасс Арене".

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