Как Украине выйти в плей-офф Евро-2024: какие расклады после победы над Словакией

Сборная Украины по футболу обыграла команду Словакии во втором туре группового этапа финальной части чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Подопечные Сергея Реброва, пропустив на 17-й минуте, сумели переломить ход игры и добыть волевую победу – 2:1.

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Благодаря этому "синре-желтые" сохранили шансы на выход в плей-офф, куда, напомним, выходят две лучшие команды квартетов и четыре из шести лучших сборных, которые займут третьи места. В активе украинцев три очка. Столько же у тех же словаков и Румынии, однако последним еще предстоит игра с бельгийцами 22 июня.

Для 100%-ного выхода из группы нашей команде 26 июня нужно обыгрывать Бельгию. Шесть набранных очков гарантируют участие в играх на вылет.

Ничейный исход в противостоянии с "красными дьяволами" откроет невероятное множество вариантов. В квартете Е может сложиться уникальная ситуация, когда все четыре команды наберут по четыре пункта. В таком случае для распределения мест будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей, а она сейчас у украинцев худшая (-2).

Проигрыш бельгийцам оставит подопечным Реброва единственный вариант. Они смогут претендовать на третье место в группе только в случае поражения Словакии от Румынии в заключительный игровой день. Более точные расклады станут понятны после поединка 22 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитические порталы назвали лучшего и худшего футболистов сборной Украины в матче со Словакией на Евро-2024.

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