Игрок "Шахтера" попал в команду недели Лиги Европы

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко попал в команду недели по итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива (2:0).

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, наш соотечественник стал единственным представителем украинских команд в символической сборной. Полностью список игроков, наиболее проявивших себя на старте плей-офф турнира, выглядит следующим образом:

Голкипер: Андреас Линде ("Мольде");

Защитники: Мэтт Доэрти ("Тоттенхэм"), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Борна Баришич ("Рейнджерс");

Полузащитники: Дэниэл Джеймс ("Манчестер Юнайтед"), Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Кристоф Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Кенеди ("Гранада").

Форварды: Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мунас Даббур ("Хоффенхайм").

Отметим, что Николай Матвиенко вышел в стартовом составе "Шахтера" на матч с "Маккаби" и отдал результативную передачу в эпизоде с первым и решающим забитым голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы установили рекорд результативности Лиги Европы на стадии 1/16 финала турнира.