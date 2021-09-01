Поступили некрасиво: легенда "Динамо" о дебюте Петракова в сборной Украины. Эксклюзив

Сегодня в 17:00 на "Астана Арена" сборная Украины сыграет с Казахстаном в отборе к чемпионату мира-2022. Матч в Нур-Султане станет первым для Александра Петракова во главе команды, в которой он сменил Андрея Шевченко.

Первые три поединка квалификации ЧМ-2022 Украина завершила с одинаковым счетом 1:1. В том числе не смогла обыграть Казахстан в Киеве, и отпустила сборную Франции, у которой уже 7 очков, у "сине-желтых", которые идут вторыми, – 3 балла, а в спину уже дышит Финляндия – 2.

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Накануне ключевого для нас матча OBOZREVATEL пообщался с бывшим тренером сборной Украины, ТВ-экспертом Йожефом Сабо.

– У Петракова абсолютно не было времени на подготовку. Он может визуально знать игроков, но кто в каком состоянии, он знать не мог перед началом сбора. Поэтому, какой он состав выставит, я даже не знаю. Ведь основные игроки команды – Зинченко, Малиновский – только приехали в расположение сборной. А это очень важная игра. И если мы не выиграем, что у нас в дальнейшем не будет шансов на выход из группы. А через двое суток уже ждут французы.

Да, Петраков знает футболистов, знает состав, как они играют, но в каком состоянии Зинченко, Малиновский, Степаненко, Сидорчук? Ну, Сидорчук – понятно, он регулярно выходит в "Динамо", а Степаненко Де Дзерби посадил на скамейку и кто знает, в каком он состоянии. Ярмоленко не играет за "Вест Хэм". Он вышел всего лишь на пять минут. Абсолютно нет игровой практики.

Я как тренер обязательно должен провести медосмотр, проверить каждого футболиста и его состояние, кто лучше выглядит. А этого ничего нет. Как же федерация так поступила – взяла человека и сказала, мол, давай исполняй обязанности. А почему исполняй обязанности? Значит вы ему не доверяли? И если будет провал: "Все, до свидания!" Это неправильно. Даже не по-джентльменски. Как человек может себя чувствовать, если он исполняет обязанность.

Сегодня Украине будет тяжело. Тем более игра на синтетике – непривычно. На тренировке, кажется, что ничего. Но когда ты минут 30 там побегал, почувствовал как икроножные садятся. Устают ноги. Но посмотрим. Главное – надеяться.

Я бы не назвал сборную Украины однозначным фаворитом сегодняшнего матча. Слишком много было упущено. Надо было раньше собрать сборную, а не за двое суток до официальной игры. И ключевой игры отбора, где обязательно нужно брать три очка.