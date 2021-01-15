Итальянский гранд по ошибке заплатил за футболиста не той команде

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Педру Нету

Итальянский "Лацио" по ошибке отправил две выплаты на общую сумму 11 млн евро за полузащитника Педру Нету не португальской "Браге", а "Спортингу".

Как сообщает издание The Guardian, финансовый отдел клуба перепутал две команды, поскольку их названия начинаются со слова "Спортинг". Генеральный секретарь "Лацио" Армандо Калвери подтвердил эту информацию.

"Я хотел бы уточнить: "Лацио" купил двух футболистов (Педру Нету и Бруно Жордана) у "Спортинг Браги", а не у лиссабонского "Спортинга". К сожалению, наш финансовый отдел был введен в заблуждение похожими названиями двух команд", – объяснил он.

В 2017 году римляне взяли Нету в двухгодичную аренду с обязательством выкупа. В июле 2018-го и марте 2019-го итальянцы отправили два транша португальцам, а в 2019-м продали футболиста в английский "Вулверхэмптон".

Отметим, что ни "Брага", ни "Спортинг" до этого момента никак не реагировали на отсутствие и неожиданный приход денег, соответственно. Теперь представители лиссабонского клуба заявили, что готовы помочь "Лацио" исправить эту ошибку.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Александр Головин по ошибке выбросил 2 млн рублей.

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