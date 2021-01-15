Італійський гранд помилково заплатив за футболіста не тій команді

Італійський "Лаціо" помилково відправив дві виплати на загальну суму 11 млн євро за півзахисника Педру Нету не португальській "Бразі", а "Спортингу".

Як повідомляє видання The Guardian, фінансовий відділ клубу переплутав дві команди, оскільки їхні назви починаються зі слова "Спортинг". Генеральний секретар "Лаціо" Армандо Калвері підтвердив цю інформацію.

"Я хотів би уточнити: "Лаціо" купив двох футболістів (Педру Нету і Бруно Жордана) у "Спортинг Браги", а не у лісабонського "Спортинга". На жаль, наш фінансовий відділ був введений в оману схожими назвами двох команд", – пояснив він.

У 2017 році римляни взяли Нету в дворічну оренду із зобов'язанням викупу. У липні 2018-го та березні 2019-го італійці відправили два транші португальцям, а у 2019-му продали футболіста в англійський "Вулверхемптон".

Відзначимо, що ні "Брага", ні "Спортинг" до цього моменту ніяк не реагували на відсутність і несподіваний прихід грошей, відповідно. Тепер представники лісабонського клубу заявили, що готові допомогти "Лаціо" виправити цю помилку.

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