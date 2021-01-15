Італійський гранд помилково заплатив за футболіста не тій команді

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,2 т.
Педру Нету

Італійський "Лаціо" помилково відправив дві виплати на загальну суму 11 млн євро за півзахисника Педру Нету не португальській "Бразі", а "Спортингу".

Як повідомляє видання The Guardian, фінансовий відділ клубу переплутав дві команди, оскільки їхні назви починаються зі слова "Спортинг". Генеральний секретар "Лаціо" Армандо Калвері підтвердив цю інформацію.

"Я хотів би уточнити: "Лаціо" купив двох футболістів (Педру Нету і Бруно Жордана) у "Спортинг Браги", а не у лісабонського "Спортинга". На жаль, наш фінансовий відділ був введений в оману схожими назвами двох команд", – пояснив він.

У 2017 році римляни взяли Нету в дворічну оренду із зобов'язанням викупу. У липні 2018-го та березні 2019-го італійці відправили два транші португальцям, а у 2019-му продали футболіста в англійський "Вулверхемптон".

Відзначимо, що ні "Брага", ні "Спортинг" до цього моменту ніяк не реагували на відсутність і несподіваний прихід грошей, відповідно. Тепер представники лісабонського клубу заявили, що готові допомогти "Лаціо" виправити цю помилку.

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