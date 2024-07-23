Исторический старт: сможет ли футбольная Украина добиться успеха на Олимпиаде-2024

Завтра, 24 июля, олимпийская сборная Украины по футболу стартует на Играх в Париже. Подготовка Ротаня и подопечных продолжалась больше месяца и была самой сложной для тренера из-за массы моментов. OBOZ.UA собрал все детали - говорим об игроках, тренировочных спаррингах и мотивации.

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Группа выглядит как проходная

Украина давно узнала своих соперников в Париже – это будут Ирак, Марокко и Аргентина. И если первые два должны быть проходными, то с аргентинцами придется поиграть не только физически, но и ментально. Везет хотя бы тем, что не будет Месси – он не поехал в лагерь. Но каждый из соперников способен стать сюрпризом, те же марокканцы впервые в истории выиграли Кубок африканских наций, а Аргентина квалифицировалась на турнир не победителем отбора.

Формат олимпийского футбола чем-то сродни привычному нам чемпионату Европы: сборные начинают с групп по 4 команды, а потом выходят дальше и вылететь можно в каждой встрече. Отличие лишь в том, что нет стадии 1/8, два лучших коллектива попадают сразу в четвертьфинал. Так же нет и таблицы третьих мест. А вот матч за третье место будет, потому что на ОИ разыгрывают бронзовые комплекты.

Мы хорошо помним, что на Евро-2024 группа также выглядела как проходная и какой катастрофой это стало для Украины. Потому подход и к тренировкам, и к самим матчам был кардинально иным. Тем более, в составе всего один сборник с ЧЕ - Таловеров. Готова ли команда к первому олимпийскому вызову?

Проблемы с игроками все время преследовали Ротаня

Главное фиаско в отношении футбольной Олимпиады в Украине – те, кто ковал исторический успех, не поехали во Францию. Тренерскому штабу пришлось уговаривать и зарубежные клубы, и даже украинские, чтобы в Париж прибыли качественные игроки. Однако многие футболисты так и не отпустили – не будет Мудрика, Трубина, Нещерета, Ермолюка, Судакова, Назаренко. Только Забарный сам отказался - сослался на усталость от плотного сезона в АПЛ и первой команде.

И даже те, кто в заявке, приехали в разные даты. Фактически, у тренера была всего одна неделя потренироваться почти полным количеством. Из того же "Руха" три игрока съезжались аж 6 дней, а Батагов из "Зари" присоединился только 20 июля! К счастью, у нас нет травмированных – медики всех вылечили. Теперь нужно время для настройки взаимодействия.

До первого матча против Ирака остается чуть больше суток. Тренерский штаб предварительно определился, кто может быть капитаном. Выбирают среди четырех игроков: Таловеров, Сикан, Крыськив и Батагов. Хотя сам Ротань считает, что главный капитан – это вся команда.

Как украинская сборная готовилась?

Украина прибыла во Францию еще месяц назад, провела турнир и выиграла его, уверенно дойдя до финала. Там выпала молодежка Кот-д'Ивуара и в серии пенальти наши оказались точнее. Со статусом победителей продолжились подготовительные спарринги против юношеских команд Египта и Парагвая. К сожалению, эти игры были не так удачны - обе сыграли вничью, обе по схожему сценарию. Несмотря на голы Федора, Хланя и Брагару, в обоих случаях мы разрешили соперникам отыграться. Причем с парагвайцами получилось жестко: на последних минутах с 2:0 в 2:2.

Вывод такой – есть налаживание связи между разными игроками, но нет удовольствия от рисунка игры. Например, в защите, когда привезли два пенальти (повезло, что Фесюн потянул оба удара). Не хватает концентрации в обороне, ее нужно прокачивать. Задача Украины – выходить из группы, в этом нет никаких сомнений. Надо брать 3 очка и против Ирака, и против Марокко, а дальше надеяться на положительный результат против Аргентины. Ротань заявил: цель команды – идти вперед:

"Не хочется давить на игроков. Мы прекрасно понимаем, что некоторые наши исполнители еще не играли на турнирах такого уровня, поэтому им будет тяжело. Мы должны всем тренерским штабом принять это психологическое давление на себя. Надо, чтобы ребята чувствовали себя раскованно, ведь только в таком состоянии они смогут продемонстрировать свои лучшие качества. - Руслан Ротань, тренер олимпийской сборной Украины

Игроки также наполнены настроением. Подчеркнул это Сикан, который сказал, что забить хочет каждый, а записать на свой счет первый гол Украины в истории Олимпийских игр – это персональная мечта каждого футболиста.

Снова будет перенос матчей УПЛ?

Да, из УПЛ ничего нового. Повторение прошлого сезона начнется уже с первого тура нового розыгрыша - имеем сразу 3 перенесенных матча. Украинская Премьер-лига объяснила, что отложены встречи тех команд УПЛ, которые отправили в олимпийскую сборную двух и более игроков - это "Ворскла", "Рух", "Александрия", "Динамо" и "Шахтер" (у горняков делегация самая большая , 5 футболистов). Клубы, которые отпустили всего одного представителя, свои матчи первого тура должны сыграть.

Срок переносов не определен. Очень надеемся, что отложенные матчи не отразятся на качестве ни внутреннего чемпионата, ни выступлений игроков в Париже и их вовлеченности в игровой процесс. Ведь потенциально дальше нас ждет перенесение игр и через еврокубки, тогда таблица УПЛ снова потеряет целостность.

Когда Украина будет играть на Олимпиаде?

Футбольный турнир очень растянут во времени, поэтому стартует 24 июля, на 2 дня раньше официального открытия Игр. Соревнования пройдут в семи городах Франции: Париж (здесь будет финал), Марсель, Нант, Бордо, Лион, Сент-Этьен и Ницца.

Украина начинает путь в группе В. Если преодолеем этот квартет, то ждем соперников из группы А - потенциально это могут быть Франция или США.

24.07: Ирак - Украина

20:00, Лион

27.07: Украина - Марокко

18:00, Сент-Этьен

30.07: Украина - Аргентина

18:00, Лион