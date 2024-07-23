Исторический старт: сможет ли футбольная Украина добиться успеха на Олимпиаде-2024
Завтра, 24 июля, олимпийская сборная Украины по футболу стартует на Играх в Париже. Подготовка Ротаня и подопечных продолжалась больше месяца и была самой сложной для тренера из-за массы моментов. OBOZ.UA собрал все детали - говорим об игроках, тренировочных спаррингах и мотивации.
Группа выглядит как проходная
Украина давно узнала своих соперников в Париже – это будут Ирак, Марокко и Аргентина. И если первые два должны быть проходными, то с аргентинцами придется поиграть не только физически, но и ментально. Везет хотя бы тем, что не будет Месси – он не поехал в лагерь. Но каждый из соперников способен стать сюрпризом, те же марокканцы впервые в истории выиграли Кубок африканских наций, а Аргентина квалифицировалась на турнир не победителем отбора.
Формат олимпийского футбола чем-то сродни привычному нам чемпионату Европы: сборные начинают с групп по 4 команды, а потом выходят дальше и вылететь можно в каждой встрече. Отличие лишь в том, что нет стадии 1/8, два лучших коллектива попадают сразу в четвертьфинал. Так же нет и таблицы третьих мест. А вот матч за третье место будет, потому что на ОИ разыгрывают бронзовые комплекты.
Мы хорошо помним, что на Евро-2024 группа также выглядела как проходная и какой катастрофой это стало для Украины. Потому подход и к тренировкам, и к самим матчам был кардинально иным. Тем более, в составе всего один сборник с ЧЕ - Таловеров. Готова ли команда к первому олимпийскому вызову?
Проблемы с игроками все время преследовали Ротаня
Главное фиаско в отношении футбольной Олимпиады в Украине – те, кто ковал исторический успех, не поехали во Францию. Тренерскому штабу пришлось уговаривать и зарубежные клубы, и даже украинские, чтобы в Париж прибыли качественные игроки. Однако многие футболисты так и не отпустили – не будет Мудрика, Трубина, Нещерета, Ермолюка, Судакова, Назаренко. Только Забарный сам отказался - сослался на усталость от плотного сезона в АПЛ и первой команде.
И даже те, кто в заявке, приехали в разные даты. Фактически, у тренера была всего одна неделя потренироваться почти полным количеством. Из того же "Руха" три игрока съезжались аж 6 дней, а Батагов из "Зари" присоединился только 20 июля! К счастью, у нас нет травмированных – медики всех вылечили. Теперь нужно время для настройки взаимодействия.
До первого матча против Ирака остается чуть больше суток. Тренерский штаб предварительно определился, кто может быть капитаном. Выбирают среди четырех игроков: Таловеров, Сикан, Крыськив и Батагов. Хотя сам Ротань считает, что главный капитан – это вся команда.
Как украинская сборная готовилась?
Украина прибыла во Францию еще месяц назад, провела турнир и выиграла его, уверенно дойдя до финала. Там выпала молодежка Кот-д'Ивуара и в серии пенальти наши оказались точнее. Со статусом победителей продолжились подготовительные спарринги против юношеских команд Египта и Парагвая. К сожалению, эти игры были не так удачны - обе сыграли вничью, обе по схожему сценарию. Несмотря на голы Федора, Хланя и Брагару, в обоих случаях мы разрешили соперникам отыграться. Причем с парагвайцами получилось жестко: на последних минутах с 2:0 в 2:2.
Вывод такой – есть налаживание связи между разными игроками, но нет удовольствия от рисунка игры. Например, в защите, когда привезли два пенальти (повезло, что Фесюн потянул оба удара). Не хватает концентрации в обороне, ее нужно прокачивать. Задача Украины – выходить из группы, в этом нет никаких сомнений. Надо брать 3 очка и против Ирака, и против Марокко, а дальше надеяться на положительный результат против Аргентины. Ротань заявил: цель команды – идти вперед:
Игроки также наполнены настроением. Подчеркнул это Сикан, который сказал, что забить хочет каждый, а записать на свой счет первый гол Украины в истории Олимпийских игр – это персональная мечта каждого футболиста.
Снова будет перенос матчей УПЛ?
Да, из УПЛ ничего нового. Повторение прошлого сезона начнется уже с первого тура нового розыгрыша - имеем сразу 3 перенесенных матча. Украинская Премьер-лига объяснила, что отложены встречи тех команд УПЛ, которые отправили в олимпийскую сборную двух и более игроков - это "Ворскла", "Рух", "Александрия", "Динамо" и "Шахтер" (у горняков делегация самая большая , 5 футболистов). Клубы, которые отпустили всего одного представителя, свои матчи первого тура должны сыграть.
Срок переносов не определен. Очень надеемся, что отложенные матчи не отразятся на качестве ни внутреннего чемпионата, ни выступлений игроков в Париже и их вовлеченности в игровой процесс. Ведь потенциально дальше нас ждет перенесение игр и через еврокубки, тогда таблица УПЛ снова потеряет целостность.
Когда Украина будет играть на Олимпиаде?
Футбольный турнир очень растянут во времени, поэтому стартует 24 июля, на 2 дня раньше официального открытия Игр. Соревнования пройдут в семи городах Франции: Париж (здесь будет финал), Марсель, Нант, Бордо, Лион, Сент-Этьен и Ницца.
Украина начинает путь в группе В. Если преодолеем этот квартет, то ждем соперников из группы А - потенциально это могут быть Франция или США.
24.07: Ирак - Украина
20:00, Лион
27.07: Украина - Марокко
18:00, Сент-Этьен
30.07: Украина - Аргентина
18:00, Лион