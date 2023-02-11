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Испания убрала флаг Украины со спортивных трансляций. Названа причина

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
5,2 т.
Землетрясение в Турции и Сирии

Руководство чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге приняло решение убрать флаг Украины с картинки трансляции. Желто-синяя плашка добавлялась испанцами, чтобы поддержать нашу страну в войне с Россией.

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6 и 7 февраля произошли разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Чтобы выразить свою солидарность и поддержку пострадавшим, Ла Лига заменила наш флаг на флаги этих стран.

Испания убрала флаг Украины со спортивных трансляций. Названа причина
Испания убрала флаг Украины со спортивных трансляций. Названа причина

Также в Испании запустили кампанию по сбору средств для тех, кто стал жертвами трагедии.

Напомним, землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

Испания убрала флаг Украины со спортивных трансляций. Названа причина

Ранее сообщалось, что в Турции спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата, которые провели под обломками разрушенного землетрясением дома 105 часов. Также удалось достать из-под завалов девочку, которая пролежала там 90 часов в ожидании помощи.

Испания убрала флаг Украины со спортивных трансляций. Названа причина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции поисково-спасательные команды со всей страны продолжают разбирать завалы в районе произошедших 6 и 7 февраля землетрясений. 10 февраля в городе Искендерун, что в провинции Хатай, из-под завалов спасли украинку Елену Акгёл и ее четырехлетнего сына Юкселя.

Смертоносное землетрясение 6 февраля 2023 года

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