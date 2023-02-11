Руководство чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге приняло решение убрать флаг Украины с картинки трансляции. Желто-синяя плашка добавлялась испанцами, чтобы поддержать нашу страну в войне с Россией.

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6 и 7 февраля произошли разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Чтобы выразить свою солидарность и поддержку пострадавшим, Ла Лига заменила наш флаг на флаги этих стран.

Также в Испании запустили кампанию по сбору средств для тех, кто стал жертвами трагедии.

Напомним, землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

Ранее сообщалось, что в Турции спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата, которые провели под обломками разрушенного землетрясением дома 105 часов. Также удалось достать из-под завалов девочку, которая пролежала там 90 часов в ожидании помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции поисково-спасательные команды со всей страны продолжают разбирать завалы в районе произошедших 6 и 7 февраля землетрясений. 10 февраля в городе Искендерун, что в провинции Хатай, из-под завалов спасли украинку Елену Акгёл и ее четырехлетнего сына Юкселя.

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