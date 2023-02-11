Землетрясение в Турции и Сирии: погибших уже более 23 тысяч, но из-под завалов продолжают спасать людей

Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии продолжает стремительно расти. По состоянию на утро 11 февраля подтверждено, что более 23,7 тысяч человек погибли.

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Кроме того, десятки тысяч людей получили ранения разной степени тяжести в результате подземных толчков. Об этом сообщает издание Sky News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, около 63,7 тысяч человек получили ранения в результате серии землетрясений. Количество жертв постепенно приближается к 20 тысячам.

Несмотря на то, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в Турции, от стихийного бедствия существенно пострадала и Сирия. Землетрясение привело к сильным разрушениям в контролируемых оппозицией регионах, где проживает около 4 миллионов человек. По состоянию на 11 февраля установлено, что погибло около 4 тысяч человек. Однако организации по оказанию помощи предупреждают, что жертв, вероятно, станет гораздо больше.

Такие выводы обусловлены тем, что поисково-спасательные группы просеивают обломки тысяч разрушившихся зданий, сталкиваясь с риском повторных толчков.

Примечательно, что во время спасательных работ до сих пор удается найти выживших, которые спустя несколько дней под завалами чудом не погибли. Агентство Анадолу сообщает, что спустя 122 часа после землетрясения в Кахарманмараше спасли женщину. Поисково-спасательная группа смогла достать 70-летнюю женщину из-под завалов дома.

Также в Кахраманмараше через 116 часов после землетрясения из-под завалов спасен юноша. В результате спасательных работ, проведенных при поддержке команды AFAD, мужчина в возрасте 20 лет спасен из-под завалов и передан медицинским бригадам.

Напомним, землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

Ранее сообщалось, что в Турции спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата, которые провели под обломками разрушенного землетрясением дома 105 часов. Также удалось достать из-под завалов девочку, которая пролежала там 90 часов в ожидании помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции поисково-спасательные команды со всей страны продолжают разбирать завалы в районе произошедших 6 и 7 февраля землетрясений. 10 февраля в городе Искендерун, что в провинции Хатай, из-под завалов спасли украинку Елену Акгёл и ее четырехлетнего сына Юкселя.

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