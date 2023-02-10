Катастрофическую роль сыграли три фактора: эксперты объяснили, почему землетрясение в Турции было столь разрушительным. Фото и видео

Землетрясения, произошедшие в Турции, 6 и 7 февраля привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли более 16,5 тысяч людей, десятки тысяч пострадали. Катастрофическую роль сыграли три фактора: сила толчков – 7,8 и 7,5, мощнейших землетрясений было два, строительный фонд регионов имел проблемы и дефекты.

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На это, со ссылкой на экспертов, указало издание Sky News. Отмечается, что некоторые сейсмические датчики в Турции, в частности, вокруг Восточно-Анатолийского разлома, превысили пределы сотрясения, принятые в турецких строительных нормах и правилах безопасности на случай землетрясений.

Обычно требуется, чтобы здания выдерживали сильные сотрясения грунта, которые, как ожидается, происходят раз в 475 лет. Но некоторые датчики зафиксировали пиковое ускорение грунта – ключевой показатель силы землетрясения – значительно превышающее 7 м в секунду в квадрате.

"Даже очень хорошо спроектированные и очень хорошо построенные здания пострадали бы и столкнулись бы с проблемами. Но это не исключает того, что строительный фонд, который мы наблюдаем, не имел дефектов и проблем", – подчеркнула профессор Ясемин Дидем Актас, инженер-строитель из Университетского колледжа Лондона.

Доказательства этого можно увидеть в таких городах, как Газиантеп, в 70 км от эпицентра землетрясения, которые подверглись гораздо менее сильным сотрясениям. Многие большие здания там катастрофически рухнули, либо "рассыпались" с этажами, оставшимися целыми, но упавшими один на другой.

Еще одним важным фактором является то, что произошло не одно крупное землетрясение, а два. За первым событием спустя девять часов последовал афтершок магнитудой 7,5. Некоторые здания, пережившие первоначальный удар, рухнули во время второго. Еще тысячи зданий уцелели, но серьезно повреждены. И это ставит серьезную проблему перед властями, имеющими дело с мрачными последствиями.

Десятки тысяч выживших уже остались без крова, но еще многие тысячи не смогут безопасно вернуться в дома, которые, возможно, все еще стоят, но разрушены и не подлежат ремонту.

Напомним: в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

По состоянию на 9 февраля количество жертв землетрясения 6 февраля в Турции возросло до 16 546 человек (по данным на вечер четверга, 9 февраля), а в Сирии – до 3 277. Общая численность погибших в обеих странах – это минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор, но холодная погода уменьшает шансы найти под завалами живых. Эксперты также прогнозируют, что число пострадавших в ближайшие дни продолжит расти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после масштабного землетрясения в Турции спасатели вытащили ребенка из-под завалов. Девочка пролежала там 90 часов;

– громадяни України постраждали під час землетрусу в Туреччині 6 лютого, який також зачепив Сирію і в обох країнах забрав життя понад 15 тисяч людей. Досі під завалами будівель можуть перебувати щонайменше п’ятеро українців;

– перед початком землетрусу в Туреччині в небі бачили дивні спалахи. Із кожної секундою гуркіт наростав, будівлі трусилися і в один момент у всьому місті зникло світло. Зазначимо, що після цього було ще кілька таких самих яскравих спалахів.

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