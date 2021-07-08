Игра с Украиной была простой, а сегодня нам требовалась стойкость, – тренер сборной Англии о матче с Данией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что по-разному настраивал своих подопечных на матчи с Украиной и Данией в плей-офф Евро-2020. Он заявил, что игра с нашей национальной командой была простой.

В интервью официальному сайту УЕФА наставник родоначальников футбола рассказал, что готовил игроков к тяжелому поединку с датчанами. По словам британского специалиста, для победы над скандинавской сборной англичанам необходима была стойкость и выдержка.

"Мы знали, что матч не будет простым. Игра в Риме (против Украины – Ред.) была простой. А сегодня мы сказали игрокам, что от них потребуется стойкость и выдержка, чтобы справиться с препятствиями, и нам это удалось", – заявил Саутгейт.

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Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020, который прошел в Риме, Англия разгромила Украину со счетом 4:0, а в противостоянии с Данией родоначальники футбола испытали серьезные проблемы. Они первыми пропустили гол, а затем забили победный мяч после крайне сомнительного пенальти в овертайме.

В решающем поединке подопечные Саутгейта встретятся с итальянцами, которые в полуфинале одолели Испанию в серии пенальти.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети возмутились решением главного арбитра Данни Маккели назначить одиннадцатиметровый в ворота Дании.