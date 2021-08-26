"Игра началась, когда на поле вышли украинцы": в сети отреагировали на попадание "Шахтера" в ЛЧ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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'Шахтер' прошел 'Монако' в квалификации ЛЧ

Украинские болельщики поздравили "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов, но отметили, что футбол в исполнении команды Роберто Де Дзерби в ответном матче плей-офф квалификации против "Монако" был не лучшим. "Горняки" пропустили два безответных мяча в первом тайме, но совершили камбэк после перерыва.

Многие пользователи сделали акцент на проблемах донецкого клуба в обороне, указав на слабое выступление бразильских защитников Витао и Марлона. Юзеры не прошли мимо того факта, что "Шахтеру" удалось кое-как наладить игру лишь после выхода футболистов с украинским паспортом.

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Фанат отметил вклад Марлоса в итоговую победу

Несмотря на победу в двухматчевом противостоянии с "Монако", не все фанаты верят в успешное выступление "горняков" в Лиге чемпионов.

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Напомним, что подопечные Де Дзерби выиграли первый поединок против монегасков с минимальным счетом 1:0. Клубу из княжества удалось быстро нивелировать перевес "Шахтера" во второй встрече, но гол Марлоса и курьезный автогол Рубена Агилара перевернули ситуацию с ног на голову.

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Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский наставник донецкой команды заявил, что сердце и яйца привели его подопечных к успеху, а гендиректор "оранжево-черных" Сергей Палкин признался, что слабо верил в выход в ЛЧ после первого тайма поединка "Шахтер" – "Монако".

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