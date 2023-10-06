Хотел решить вопросы РФ: появились подробности отстранения главы российских судей от матча 'Шахтера' в ЛЧ

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич был в экстренном порядке отстранен от работы на матче Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Антверпеном". Это случилось по требованию украинского клуба и национальной федерации.

Об этом пишет популярный российский Telegram-канал "Мутко против". По его данным, Европейский футбольный союз (УЕФА) получил жесткий запрос со стороны "Шахтера" и Украинской ассоциации футбола (УАФ), которые выступили против представителя страны-агрессорки.

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При этом Мажич узнал об отстранении по дороге в Антверпен. Серб, который с сентября минувшего года начал работать в России, практически добрался до места назначения, но был вынужден изменить планы. При этом в РФ надеялись на то, что у Мажича "получится обкашлять какие-нибудь вопросики" с руководителями УЕФА.

Напомним, донецкий "Шахтер" совершил эпичный камбэк и добыл победу в матче с "Антверпеном". При этом "горняки" вошли в историю украинского футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий победил рекорд Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.

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