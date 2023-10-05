'Шахтер' установил историческое достижение Украины в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" стал первой украинской командой, которая добыла выездную победу в матче Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи 0:2. Это произошло в поединке против бельгийского "Антверпена" в матче второго тура группового этапа турнира нынешнего сезона.

"Горняки" уступали после первого тайма в два мяча, но после перерыва сумели забить три гола благодаря дубль Даниила Сикана и точному удару Ярослава Ракицкого со штрафного. Это второй случай подобного грандиозного камбэка в истории украинского футбола в Лиге чемпионов.

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Первым клубом, которому удалось отыграться с 0:2, было киевское "Динамо". Однако сделало оно это на своем поле. В 1994-м году на переполненном НСК "Олимпийский" столичная команда добыла легендарную победу над московским "Спартаком". Тогда игру перевернул дубль Виктора Леоненко и точный удар Сергея Реброва за четыре минуты до финального свистка.

Отметим, что еще дважды украинцы побеждали, проигрывая в счете 0:2, в Лиге Европы – оба раза на выезде. В 2005-м "Днепр" обыграл армянский "Бананц" (4:2), а в 2017-м "Динамо" одолел сербский "Партизан" (3:2) при таком же сценарии матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий победил рекорд Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.

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