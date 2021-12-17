Хорватский футболист повторил удар Шовковского с пенальти и заработал "удаление века". Видео

Нападающий "Динамо" Загреб и сборной Хорвании Бруно Петкович в перенесенном матче 4-го тура чемпионата страны отметился удалением, которое в соцсетях местные фанаты уже успели назвать "удалением века". Инцидент произошел на последних минутах основного времени в игре с "Истрой 1961".

После того, как динамовцы получили право на 11-метровый, наказание исполнять взялся Петкович. 27-летний форвард неспешно подошел к точке, сделал несколько шагов, остановился, и легко катнул в противоположный от голкипера угол ворот.

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Главный арбитр встречи Дуйе Струкан не оценил такого артистизма и показал футболисту желтую карточку. Так как 20 минутами ранее Петкович уже получил "горчичник", то был автоматически удален с поля.

Также рефери отменил взятие ворот и назначил свободный удар в сторону "Динамо".

Несмотря на такой конфуз столичная команда закончила матч против "Истры" победой со счетом 2:0. В компенсированное время отметился защитник Стефан Ристовски.

После 19 туров "Динамо" в чемпионате Хорватии занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Осиека" на два очка.

Отметим, что этот удар стал точной копией пенальти в исполнении Александра Шовковского в 2004 году в матче за первый Суперкубок в истории Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

В основное время победителя команды не выявили, после чего пришлось бить 11-метровые. При счете 6:6 голкипер "Динамо" сперва отбил удар Бэркеуана, а затем сам забил с "точки", также медленно все исполнив.