'Хочет навредить': экс-игрок 'Арсенала' рассказал, в чем главная опасность Зинченко

Украинец Александр Зинченко и бразилец Габриэл Жезус сделают все, чтобы принести лондонскому "Арсеналу" победу над их бывшей командой "Манчестер Сити" в центральном матче 33-го тура Английской Премьер-лиги. Оба игрока хотят доказать, что руководство "горожан" совершило ошибку, согласившись на их продажу прямому конкуренту.

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Такое мнение в интервью Daily Mail выразил знаменитый футболист "Арсенала" Коло Туре. Сенегалец, с которым лондонцы в 2004 году в последний раз в своей истории становились чемпионами Англии, особенно отметил Зинченко, который объединил вокруг себя команду.

"Эти два игрока хотят нанести урон "Сити" и показать, какую большую ошибку они совершили, позволив им уйти. Зинченко смотрит и думает: "Вы меня не ценили высоко? Вы думали, что я игрок ротации? Я хочу показать вам, что я лучше, чем ваши игроки". Они выложатся полностью. Уже с самого начала сезона вы можете видеть, что Зинченко – это тот игрок, который всегда объединяет команду, потому что хочет навредить "Сити", – сказал Туре.

Отметим, что лидеры Премьер-лиги сойдутся в среду, 26 апреля. Уже известно, где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Арсенал" в Украине.

В турнирной таблице лондонцы опережают конкурента на четыре очка, однако у подопечных Пепа Гвардиолы есть две игры в запасе. "Арсенал" не может выиграть три матча подряд, завершив вничью встречи с "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник английского клуба "Линкольн Сити" Лассе Соренсен отметился фантастическим голом с центра поля в 44-м туре Первой лиги Англии.

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