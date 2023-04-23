Футболист в Англии забил сумасшедший 'гол сезона' со своей половины поля. Видео

Датский полузащитник клуба "Линкольн Сити" Лассе Соренсен отметился фантастическим ударом в 44-м туре Первой лиги Англии (3-й по силе футбольный дивизион страны). 23-летний хавбек забил сверхдальний гол в ворота "Уикома".

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На 71-й минуте хозяева получили право на свободный удар. Его исполнять взялся польский голкипер "Уикома" Максимильян Стриек. Вратарь попытался отправить команду в контратаку, но вместо этого отдал мяч четко в ногу Соренсену.

Датчанин моментально сориентировался в ситуации и первым же касанием отправил круглый снаряд в ворота.

Как не старался Стриек добежать до рамки и спасти команду, это ему сделать не удалось.

Встреча в итоге завершилась победой со счетом 2:0, а гол датского футболиста фанаты назвали "голом сезона".

Эта победа позволила "Линкольну" набрать 59 очков и сократить до отставание от идущего 9-м "Уикома". Лидирует с 92 баллам "Плимут".

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