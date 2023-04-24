'Манчестер Сити' – 'Арсенал': где смотреть битву за 'золото' АПЛ

"Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал" в среду, 26 апреля, встретятся в центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Главные претенденты на чемпионство в очном борьбе могут определить фаворита в борьбе за золотые медали первенства.

Видео дня

Поединок примет стадион "Этихад Стэдиум" в Манчестере. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за матчем, в котором примет участие наш соотечественник Александр Зинченко, в прямом эфире. Трансляцию можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

В феврале в Лондоне "Сити" одержал гостевую победу – 3:1. У команды из Манчестера забивали Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд, а в составе "Арсенала" с пенальти отличился Букайо Сака.

В турнирной таблице лондонцы опережают конкурента на четыре очка, однако у подопечных Пепа Гвардиолы есть две игры в запасе. "Арсенал" не может выиграть три матча подряд, завершив вничью встречи с "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном".

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник английского клуба "Линкольн Сити" Лассе Соренсен отметился фантастическим голом с центра поля в 44-м туре Первой лиги Англии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!