Губерниев назвал дураками украинских фанатов и пообещал им "звездюлей"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Дмитрий Губерниев

Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев закатил истерику после инцидента на футбольном матче сборных Боснии и Украины. Наши фанаты вывесили перевернутый российский флаг, который боснийцы спутали с сербским и решили подраться.

Губерниев назвал наших соотечественников дураками, и порадовался тому, что их якобы побили местные ультрас.

Перевернутый флаг Росссии

"Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-нибудь перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков", — цитирует Губерниева Sport24.

Видео дня

Отметим, что на самом деле никакой потасовки не было, так как между группами украинцев и боснийцев был кордон из полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Наши футболисты забили 2 гола.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

Украина победила в Зенице.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.

Украина ярко отпраздновала победу

​Также появилось видео из раздевалки сборной Украины.

Босния и ГерцеговинаЗеницаЧМ-2022Сборная Украины по футболуДмитрий Губерниев