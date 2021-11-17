Губерниев назвал дураками украинских фанатов и пообещал им "звездюлей"

Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев закатил истерику после инцидента на футбольном матче сборных Боснии и Украины. Наши фанаты вывесили перевернутый российский флаг, который боснийцы спутали с сербским и решили подраться.

Губерниев назвал наших соотечественников дураками, и порадовался тому, что их якобы побили местные ультрас.

"Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-нибудь перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков", — цитирует Губерниева Sport24.

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Отметим, что на самом деле никакой потасовки не было, так как между группами украинцев и боснийцев был кордон из полиции.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.

​Также появилось видео из раздевалки сборной Украины.