Гранды после Евро выходят на охоту. Вильямс, Гюллер, Симонс и не только – самые громкие слухи европейского футбола

Евро завершилось, а трансферная активность после него только растет. Не успели мы обсудить, кто же из игроков стал лучшим или кто больше раскрылся, как начали распространяться слухи с очень мощными клубами. Чуть ли не каждого лидера топовых сборных хотят видеть у себя не менее топовые команды. OBOZ.UA рассказывает о шестерке самых громких футболистов, обративших на себя внимание на Евро (не всегда с хорошей стороны) и теперь умножающих слухи вокруг себя на европейском трансферном рынке.

Видео дня

Вильямс – на повышение?

Ну, это просто игрок на разрыв. Куда его только не сватают: в списке и "Ливерпуль", и "Барселона", и "МЮ", и "Реал". Нико Вильямс зажег за Испанию в связке с Ямалем, но показал, что может быть еще отличным самостоятельным вингером на левом фланге. А еще есть вероятность, что питомец академии "Атлетика" пополнит состав "ПСЖ", ведь после ухода Мбаппе там возникла потребность в усилении флангов. А Вильямс – универсалист и может играть с обеих сторон.

Хотя, кажется, фамилия испанца появится именно на футболке "Барселоны". У каталонцев проблемы с финансами, но за дело взялись фанаты! Они очень хотят увидеть связь со сборной у себя в команде. потому начали донатить. Средства, конечно, очень символичны, но именно так хотят обратить внимание каталонцев на желание болельщиков. Только нужно иметь в виду, что к цене в 70 миллионов прибавляется еще 58 млн клаусулы.

Ольмо: травма Педри открыла путь к звездам

Далеко не главный и в Испании, и в "Лейпциге", Ольмо стал победителем одного случая. Он должен быть "благодарен" Кроосу за ту же травму Педри, ведь ехал на Евро игроком запаса. В итоге Дани стал одним из героев Фурии Рохи и супербомбардиром. Изысканные голы, мощные удары, опасные ремни – он постоянно держал в напряжении защитников и голкипера соперника. И теперь такого футболиста желают все.

Самая первая – снова "Барселона". Такое впечатление, что блау-гранас приглашают всех звезд Евро, даже если у них не хватит денег на их зарплаты. "Лейпцигу" предложили 60 млн евро и бонусы, а сам Ольмо может получить сделку на 6 лет! Еще включились в трансферные игры "Атлетико" и "Бавария". Кто бы ни охотился на испанца, он должен учитывать его Кубок Европы и четкую фразу: "Я хочу туда, где буду выигрывать титулы".

Что будет делать Гюлер?

На молодого турка охота идет не менее активная. Гюлер забил только один гол на Евро, но запомнился как зрелый игрок с футбольным умом. Также он показал себя как смелый лидер, заменив Демираля и Кокджу. По итогам чемпионата Арда стал одним из тех футболистов, которые больше прибавили в цене. "Реал" не собирается продавать свою молодую звезду, максимум – аренда.

Очень упорный в этом "Байер": немцы понимают, что их игроки сейчас на разрыв и нужна подмена в основу, поэтому пишут Пересу, несмотря на все отказы. Гюлер для них – один из главных вариантов, попытки договориться об аренде не прекращаются, даже несмотря на упрямство мадридцев. Еще рядом подстерегают "Ливерпуль" и "Реал Сосьедад", оба тоже хотят арендовать 19-летнего хавбека. "Сливочные" четко называют турка заменой Кроосу, но это никак не уменьшает количество запросов на футболиста.

Мората: серая лошадка в 31 год

Еще один представитель испанской сборной раскрылся с интереснейшей стороны. Мората известен как хороший форвард с отличным чувством поля и нужной позиции. На Евро он стал основой атак, развивая действия команды из глубины. Его очень хотели увидеть у себя саудиты, но Альваро все же уедет в Италию. Фабрицио Романо подтвердил, что Мората почти в "Милане" на четыре года. Остаются только формальности – клаусула и собственно покупка. Испанец знает привкус Серии А, раньше он выступал там за "Ювентус".

Этот переход нам интересен в разрезе Довбика. Хотя Артем и плохо провел Евро, "Атлетико" не только не отказалось от его трансфера, а только активнее включилось, будто чувствуя, что прямо сейчас нужно выигрывать расположение нападающего. "Жирона" очень не хотела отпускать своего лучшего нападающего, но решила отойти. Неизменной останется только цифра – минимум 40 миллионов, ниже которой сумма трансфера не пойдет ни при каких условиях. И учитывая переход Мораты, "Атлетико" придется выложить именно такие деньги.

Немцы начинают битву за Симонса

Один из лучших полузащитников этого Евро находится на радарах самых громких представителей европейского футбола. Феноменальное выступление за Нидерланды, гол, украшенный двумя ассистами, одни из самых высоких оценок за весь турнир на позиции. Если бы не VAR, то Хави положил бы в копилку еще несколько результативных действий. И такая активность не прошла незамеченной.

Симонс и сам не прочь идти дальше: аренда в "Лейпциг" кончилась, у "ПСЖ", с которым действует контракт, пока не демонстрируют заинтересованности. Переговоры уже идут: "Бавария" готова дать 90 млн и подписать его уже сейчас. Хавбек также заинтересовал МЮ, хотя тен Хаг молчит, чем проигрывает борьбу. А вот кто не молчит – "Лейпциг", команда готова полноценно вернуть футболиста. Кто бы его ни взял, это будет смелое усиление трудолюбивым атакующим игроком с хорошим ударом.

Канте готовит громкий возврат

Завершим наш список слухов Н'Голо Канте. Француз в откровенно скучных выступлениях своей сборной на Евро выглядел как частичка чего-нибудь хорошего; будто последний намек на борьбу, а не отсиживание. Он постоянно искал возможность сломать структуру из-за прессинга оппонента в центре, будь то Родри, Пальинья или тот же Симонс. Универсалисту надоел "Аль-Иттихад" – он хочет вернуться в Европу и показать, что способен на перерождение.

И, похоже, ЧЕ стал отличной рекламой: им заинтересовались в "Вест Хэме". Все было почти отлично, молотки даже дали предложение на 15 миллионов, однако саудиты отказались. Теперь время "Барселоны" – для каталонцев травматичность их футболистов (и потеря Педри) очень болезненны, поэтому Канте может перейти даже в Испанию. Переговоры продолжаются, но в этом случае трансфер выглядит очень реальным.