Ключевой момент помог выиграть финал. Тактический обзор матча Евро-2024 Испания – Англия

Испания – чемпион Европы! Команда де ла Фуэнте провела фантастический матч против сборной Англии, где имела свои локальные достижения и поражения, но отреагировала на кризис сильнее и быстрее. Что повлияло на победу Фурии Рохи? Где просчитались англичане? Но почему этот финал был не столь ярким, но богатым тактическими решениями? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Стартовые составы

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямаль, Ольмо, Уильямс – Мората

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи – Сака, Мэйну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн

Первый тайм. Попытки без результата

Было приятно видеть, что обе команды не закладывали время на разведку – они сразу побежали к чужим воротам развивать прессинг. Чрезвычайно высоко были англичане во главе с Кейном в последней линии, а затем низко садились в 4-3-3, когда нужно было закрывать ворота. Настолько, что снова вперед приходилось выходить Ляпорту. Без борьбы корпусом обошлось только при контроле мяча кромками; только тот пересекал центральную линию - полузащитники обеих команд бросались в жесткий отбор.

Главных дуэлей на поле было две – Шоу против Ямаля за пространство на правом фланге и Родри против Фодена за контроль центра поля. И если манчестерское сражение было на равных, то Шоу просто уничтожал Ламина корпусом при любом случае. Но еще заруба была и на другом фланге, где Уокер и Стоунз вдвоем блокировали Уильямса. Все это настолько приедалось Испании, что в какой-то момент Ямаль и Уильямс начинали атаки вместе в одной зоне. У испанцев не было такой персональной обороны, там пытались, чтобы у каждого защитника была подстраховка.

К середине тайма Испания уверенно зафиксировала значительное преимущество во владении, цифры постоянно колебались около 70/30. Хотя в этом не было традиционной Фурии Рохи – протиснуть Райса и Уокера подопечные де ла Фуэнте пытались забросами, которые Пикфорд легко забирал в руки. Зато не было выгод от этой хорошей обороны, ведь впереди Кейн, Фоден и Беллингем очень легко теряли мяч и приходилось начинать все с нуля.

Неочевидный итог первого тайма – все знали, как против кого играть. И дело не в том, что тренеры досконально разобрали ключевые опции футболистов соперника. Прямо с обеих сторон все между собой знакомы. Главным образом встретились представители английских и испанских грандов, но многие участники финала пересекались и на уровне еврокубков. Коучам даже не нужно было влезать в эти дела – их игроки сами понимали, как нейтрализовать одноклубника.

45-минутка завершилась с единственным ударом по воротам от Фодена – суммарный xG 0.38 демонстрировал, что команды ничего не сделали, чтобы эти удары произошли. Кроме того, мы испытывали желание и от испанцев, и от англичан. У красных это стремление было более откровенным, поэтому они подали больше угловых и провели больше опасных передач в последнюю треть. Интересный тайм, по итогам которого нужно было вносить вариативность именно в атакующую составляющую.

Второй тайм. Вынужденная замена сломала оборонительные планы Англии

Начинался второй тайм с вынужденной замены у испанцев – вместо Родри вышел Субименди. И именно эта замена сыграла ключевую роль на первых же секундах: пока Англия искала, как теперь защищаться, Испания убила. Быстрая смена флангов с переводом прямо на Уильямса стала наилучшим решением против развалившейся обороны англичан. Нико принял лучшее решение и пробил Пикфорда в дальний угол. Шок этого гола на несколько минут выбил львов из тонуса.

После перерыва повысилась роль Мораты: незаметный до этого, он отходил ниже и работал на подборе, а как только забирал мяч, то сразу бросался вперед и открывался под передачи, на которые он только что наработал. Что сделала ответная Англия? Сломалось. Львы быстро вернули уверенность Уокеру и Шоу, но дальше центра поля игра акцентированно не продвигалась. В таком положении Саутгейт пошел ва-банк: замена Кейна на Воткинса, с учетом его голевого чутья, выглядела очень логичным решением. Через несколько минут коуч выпустит второе ключевое звено этой схемы – Палмера.

Ну и что могло произойти с такими удачными заменами? Англия отыгралась. Идеальная атака, где Сака замечательно придержал передачу, а Беллингем откатил на Палмера. Полузащитнику оставалось только мощно совать, что он и сделал в самый угол. Можно сказать, что Кукурелья упустил свою зону и не успел вернуться, но так же никто не закрывал зону подбора. Испания рано поверила в успех и поплатилась равенством.

На последние 10 минут тайма игра перешла в центр. Там Ольмо с Руисом встретился лицом к лицу против Райса с Палмером. И тогда к атаке уже подключился Кукурелья, чтобы извиниться за свою ошибку. Быстрая атака, Уокер провалил перехват, Оярсабаль отыгрался с латералем и получил такой же стремительный пас прямо на вратарскую. Пикфорд перехватывал, но испанец на долю секунды опередил голкипера и переправил мяч в ворота.

Победа Испании 2:1 дарит ей феноменальную коллективную феерию и рекордное, 4-е чемпионство. Во втором тайме все решили заменить. Они сыграли с обеих сторон и просто фантастически, сколь удачными были свежие игроки для сборных и решали созданные ими же моменты. Англия поздно начала играть – так нужно было стартовать еще с группы, чтобы трижды угрожать воротам Симона за 10 секунд, когда Ольмо пришлось выбивать головой из линии. Теперь испанцы – короли Европы по меньшей мере на 4 года.