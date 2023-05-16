Готов остаться: СМИ узнали новые детали с назначением Реброва тренером сборной Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров готов продолжить работу со своим нынешним клубом и отказаться от назначения наставником сборной Украины по футболу. При этом руководство нынешней команды нашего соотечественника примет окончательное решение о будущем легенды "Динамо" по окончании сезона.

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Такими данными располагает издание Alittihad. Нынешний сезон получился не самым удачным для "Аль-Айна" получился неудачным – команда не смогла добыть ни одного титула, и сейчас делает основную ставку на Кубок лиги, где подопечные Реброва сыграет в полуфинале с "Аль-Насром".

Напомним, 17 апреля появилась информация, что Ребров согласовал условия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УФА) и примет национальную команду уже накануне матчей в отборе Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Это же подтвердил и глава УАФ Андрей Павелко, который в Facebook 23 апреля проанонсировал, что к следующим матчам отбора Евро-2024 украинскую сборную будет готовить новый наставник.

Напомним, что после отставки Александра Петракова "желто-синих" возглавил Руслан Ротань. Под его руководством сборная Украины без шансов проиграла Англии в стартовой игре в отборе к чемпионату Европы-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ребров резко отреагировал на слухи о своем назначении в сборную Украины, отметив, что "уже достал" всех болельщиков.

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